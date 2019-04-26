中市調解委員名單出爐 續聘率近九成歷屆之冠

2019-04-26 12:29

〔記者黃鐘山／台中報導〕台中市政府今日公布各行政區第3屆調解委員名單，共有346人，其中有285人獲得續聘，續聘率89.9％是歷屆之冠。市府法制局長李善植表示，台中院、檢重視經驗傳承，市府也注入新進優秀人才，提升調解服務品質。

台中市第3屆調解委員有727名候聘人員角逐，轉送台中地方法院與地檢署共同審查，最後由院、檢審查會議邀請區公所派員列席說明後，審查通過調解委員名單，任期4年，自5月1日就職，再由各區調解委員推選調委會主席。

李善植說，下屆遴聘調解委員346人，其中男性委員233人，女性委員113人，本屆調解委員有317人參加續聘遴選，有285人獲得續聘，新聘委員為61人，續聘率89.91％是歷屆之冠，其中還有12區續聘率達100％。

他又說，這次院、檢共同審查秉持現任調解委員優先續聘為原則，重視經驗傳承，市府也並適時提報先進優秀人才，各區公所應儘速完成推選主席及聘任調解委員相關作業，以讓調解業務持續推動、為民服務工作不中斷。

法制局表示，全市107年度調解結案件數22098件，調解成立件數20330件，調解成立率高達92％，依據內政部統計資料顯示，調解成立率為全國第一，結案件數也僅次於新北市，將會再安排各項專業教育訓練增進能力，讓下屆委員服務更精進。

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