南市府自售7處開發區 這裡最貴也最夯

2019-04-26 12:35

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市政府預計4月30日公告市地重劃與區段徵收區土地標售，一口氣釋出7處開發區土地，由於這幾處位在菁華段，而且台南在6都中土地成本相較於北台灣來得「物美價廉」，在市場期待下，這次公開標售將掀起熱潮。

市府完成安南區九份子、東區平實營區、新營區客運轉運中心、佳里區佳里國小市地重劃區及東區南台南站副都心第1期、永康區永康砲校第1期、東區德高區段徵收區等開發區，4月30日起公告標售資訊，6月26日開標。

南市地政局說，預計標售的7處開發區，共26標，底價區間界於每平方公尺2萬4500元至25萬9000元之間，其中詢問度最高為平實營區商業區抵費地45、46地號併標土地，面積為12090.98平方公尺（約3657坪），標售底價為每平方公尺25.9萬元（每坪約85.6萬元）。

地政局指出，這次推出的土地，生活機能良好，公共設施完善，區內土地方整，易於建築使用，尚未公告標售前，各界詢問不斷，其中以平實營區市地重劃區、九份子市地重劃區詢問度最高，另外新營區客運轉運中心市地重劃區及南台南站副都心第1期、永康砲校第1期區段徵收區等優質土地也是首次推出。

南市地政局也強調，標售作業並沒有委託民間業者辦理，若有任何疑義，可洽詢地政局市地重劃科或區段徵收科。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/