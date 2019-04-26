教育部溝通成效有限 教師團體下週一續抗爭

2019-04-26 11:51

〔記者林曉雲／台北報導〕立法院教育委員會下週一審教師法修法草案，教育部先找全教總、全教會、全教產、全國私校工會等教師團體溝通成效有限，教師團體下週一仍會繼續抗爭。全教總呼籲教育部勿陷教師於不義，要求停止惡修教師法。全教產發出動員令下週一繼續陳抗。

教師法修法草案行政院版於3月7日出爐，處理不適任教師之教評會比例，非行政職教師代表比率降到2分之1以下，引發教師團體反彈，家長團體則站出來力挺政院版，有立委形容此修法是教師團體和家長團體「對撞」。

全教總理事長張旭政質疑，外界以「師師相護」為理由，要求降低教評會教師代表，但實際情況並非如此，教育部應拿出數據說明修法理由，否則貿然降低教師代表比例，恰是服膺外界傳言的「師師相護」，教育部人事處只拿出每年因教學不力被解聘的教師數字，卻沒有公告整體被解聘人數，任令外界誤解狼師、不適任教師充斥校園而未處理，根本就是陷教師於不義。

全教產理事長黃耀南表示，全教產已申請到下週一立院集會遊行路權，政客與非教育專業人員不應假借處理不適任教師曲解法令，惡修教師法成為教師刑法，政院版修法內容不見教育專業提升、教師權益的保障，卻大增解聘、停聘、不續聘、資遣諸多惡法，是威權統治綠色恐怖，箝制言論及學術自由，對教師趕盡殺絕，呼籲教師們務必持續關注，民進黨才會改變。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，教師法修法涉及大專教師的升等權益及限期升等、教師評鑑納入資遣要件等內容，教育部允諾，教委會審查時均會刪除不提，下週一逐條審查，希望2天可完成修法。針對大專教師升等一事，教育部確定進行研究案並會邀請工會參與，教師評鑑亂象影響層面更廣，但因大學法已明文授權由學校自訂，教育部比較難介入。

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