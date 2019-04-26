爭取20分鐘黃金時間！ 氣象局設立「海嘯預警浮標」

2019-04-26 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局不只會測地震、觀颱風，也會預警海嘯！中央氣象局海象測報中心和國立台灣大學海洋研究所合作，於台灣外海2處放置計算異常水位變化的「海嘯浮標」，量測來自外海地震的海嘯波。以日本311引發的海嘯為例，將可為台灣爭取約20分鐘的逃生時間。

綜合媒體報導，2018年起氣象局與台大合作，在台灣東南方外海340公里及西南方外海220公里處放置2個「海嘯浮標」，可測量太平洋、南海及菲律賓隱沒帶地震造成的海嘯波動。台灣大學海洋研究所副教授楊穎堅表示，西南外海的浮標在今年1月4日失去聯繫，研判是遭船隻撞擊；協尋多次無功而返後，決定購入新浮標，重新投放。

研究顯示，以2011年日本311地震為例，其造成的海嘯波傳遞到氣象局投放的其中1個浮標約需27422秒，到蘭嶼約需28650秒，其中有1208秒（約20分鐘）的時間差，就能利用時間對可能致災的地區發出警告。不過氣象局也提醒，目前2處海嘯浮標放置的位置距離台灣本島都有2、3百公里，所以無法預警台灣近海大地震引起的海嘯，但對於從其他國家過來的遠洋海嘯，則有極大用處。

目前太平洋區海嘯資料的整合與發布，是由美國「國家海洋暨大氣總署」（National Oceanic and Atmospheric Administration，NOAA）負責。台灣的海嘯浮標資料建構完成後，也將成為NOAA旗下「國家浮標資料中心」（National Data Buoy Center，NDBC）觀測網絡的一員。

中央氣象局海象測報中心表示，目前已向日本再購買3個海嘯浮標，預計2020上半年投放，期待能建置更完整的海嘯預警系統。

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