縣史最佳！屏東全中運23金23銀29銅 比去年多9金

2019-04-26 08:12

〔記者羅欣貞／屏東報導〕今年在高雄舉行的全中運剛落幕，屏東隊總成績共獲23金23銀29銅，比去年多奪下9面金牌，是有史以來最好的成績，屏東縣長潘孟安在臉書報告這個好消息，大讚「屏東囝仔是我們的驕傲」；明年（2020年）全中運在屏東舉行，潘孟安也說「明年的這個時候，我們相約在屏東一起為選手加油」。

今年屏東隊參賽選手及教練人數達594人；其中高女組舉重2人奪金，包括來義高中學生霸澤昂‧依邦，在高女組49公斤級，挺舉舉出95公斤、抓舉70公斤，華洲工家學生林益鳳，在高女組45公斤級，舉出挺舉74公斤、抓舉62公斤，她們的挺舉、抓舉與總和均創大會紀錄。另屏東縣立大同高中學生顏敬家、林宜蓁、王鈺婷、李昀儒、黃亭捷也拿下國女組競技體操成隊競賽金牌。

潘孟安還在臉書表示，還要分享一個好消息，2019年杜哈亞洲田徑錦標賽，來自屏東的王偉旭選手和隊友代表台灣隊參加男子4x100公尺接力決賽，以39.18秒成績勇奪銀牌，為屏東體育喜上加喜。

潘孟安也說，每位選手身上，都散發著無比的自信，延續屏東人的骨氣往前衝，一年比一年成績更上層樓，讓我們一起給屏東隊最大的掌聲；他也跟網友預告，「我們成功爭取2020全中運在屏東」，請大家期待。

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