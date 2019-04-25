寵愛母親百貨業推專屬活動 教媽媽輕鬆報稅、摩天輪免費搭

2019-04-25 23:29

〔記者張忠義／高雄報導〕百貨業「母親節」檔期陸續登場，除了滿仟送佰實質回饋，各家都推出獨有活動，新光三越三多店強打超殺內衣特賣；蓮潭國際會館「糕調示愛」母親節蛋糕要給媽媽味覺視覺雙享受；高雄大遠百要教媽咪輕鬆報稅；夢時代寵愛媽咪送居家清潔服務，還能免費搭摩天輪。

溫馨五月即將到來，新光三越三多店為感謝媽咪一整年的辛勞，4月25日至5月12日慶祝母親節，推出多樣獨家限量商品，於11樓舉辦的曼黛瑪璉及瑪登瑪朵特賣，祭出破盤大優惠，雕塑身形的束褲不到百元，還有多樣暢銷商品買一送一。5月1日要號召100位小朋友參加百人齊畫媽咪活動，親手畫出對媽媽的感謝。

蓮潭國際會館與高雄國際會館兩家會館聯袂推出「糕調示愛」母親節蛋糕預購活動。蓮潭國際會館總經理鄭琨楹表示，今年共推出5種口味蛋糕，其中又以「伊莉絲的寶石」最受矚目，以澳洲乳酪做主體，而以新鮮果泥熬煮而成的軟糖，就成了蛋糕上最繽紛的寶石，口味賣相兼具也獲得媒體母親節蛋糕評比起司類第2名佳績，預購期間有優惠價。

高雄大遠百特別攜手財政部高雄國稅局苓雅稽徵所，推聰明媽咪靈活消費活動，有報稅兌獎零距離講座、國稅局吉祥物-拉拉虎歡樂見面會；稅務小達人趣味闖關賽等，讓大家在稅法新制上路後也能輕鬆報稅。

夢時代及統一時代百貨高雄店自4月25日至5月15日止，全館、國際精品、3C用品有滿仟送佰回饋；抽獎活動禮品也超貼心，頭髮護理、SPA舒壓、居家清潔服務一年份有機會帶回家。另外還打造芬蘭小精靈嚕嚕米打卡聖地，邀民眾陪媽媽共同拍下夢幻網美照。5月11日至12日媽媽同行就能免費搭乘摩天輪。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/