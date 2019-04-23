母親節檔期 台南多家飯店愛心促銷

2019-04-23 09:16

〔記者王俊忠／台南報導〕台南老爺行旅今年母親節檔期特地與伊甸基金會合辦「讓愛傳遞」公益活動，只要每賣出玫瑰白巧克力蛋糕1模，就捐100元作為成人身障就業服務經費；5月期間到老爺行旅回甘咖啡消費、樂捐50元，飯店就送1杯免費咖啡或茶飲，邀民眾一起消費、獻愛心。

老爺行旅總經理唐伯川表示，溫馨5月來老爺，天天都是母親節，嚴選頂級海、陸食材，打造媽咪獨享的彈嫰龍蝦與香嫩小牛菲力主餐，原價1280元加1成服務費、優惠價只要680元加1成，只要是母親身分，來就有優惠，滿足你孝親、但不傷荷包的心。

飯店同時加碼推出兩款母親節蛋糕，首推手工繁複、極限量客製美味的水果千層蛋糕，與玫瑰白巧克力蛋糕，到4月底前預購指定蛋糕享早鳥79折優惠，再捐撥百元給服務弱勢的伊甸基金會。

大億麗緻酒店宴會廳、尚軒中餐廳、亞洲食錦鐵板燒、共同市場歐亞自助餐廳也推出「母親節饗宴」，用豪華美饌慰勞母親辛苦付出，與家人歡聚用餐，有「母親節蛋糕」讓媽媽享受幸福輕甜滋味，4月底提前訂購，都有早鳥優惠。

台南大飯店說，母親節桌宴、歐式自助餐、食選任意點都熱烈搶訂中，桌宴在5月1日至19日限期提供；飯店特別在母親節當天提供創意拍貼機服務，幫大家留下溫馨又有趣的全家福合影；母親節蛋糕在5月5日前訂購，有早鳥88折優惠。

香格里拉台南遠東國際大飯店西點主廚許煜新揉合中西食材，加入巧思在色彩搭配、造型與口味上完美比例結合，推出4款不同風味的母親節蛋糕，4月30日前預購享有9折優惠。

東東餐飲今年「東悅坊港式飲茶」再獲10大名店金獎、旗下主廚陳坤榮、陳金順等都獲得兩岸10大名廚殊榮，連續4年蟬聯兩岸美食界重要榮譽，為同步慶賀這榮耀，東東推出感恩5月「寵愛阿母節」優惠專案，凡預訂指定桌價的母親節宴席，海派送上全隻進口龍蝦。

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