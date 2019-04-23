母親節檔期 台南多家飯店愛心促銷
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台南老爺行旅推出五月母親節頂級優惠餐點與蛋糕。（記者王俊忠攝）

台南老爺行旅推出五月母親節頂級優惠餐點與蛋糕。（記者王俊忠攝）

2019-04-23 09:16

〔記者王俊忠／台南報導〕台南老爺行旅今年母親節檔期特地與伊甸基金會合辦「讓愛傳遞」公益活動，只要每賣出玫瑰白巧克力蛋糕1模，就捐100元作為成人身障就業服務經費；5月期間到老爺行旅回甘咖啡消費、樂捐50元，飯店就送1杯免費咖啡或茶飲，邀民眾一起消費、獻愛心。

老爺行旅總經理唐伯川表示，溫馨5月來老爺，天天都是母親節，嚴選頂級海、陸食材，打造媽咪獨享的彈嫰龍蝦與香嫩小牛菲力主餐，原價1280元加1成服務費、優惠價只要680元加1成，只要是母親身分，來就有優惠，滿足你孝親、但不傷荷包的心。

飯店同時加碼推出兩款母親節蛋糕，首推手工繁複、極限量客製美味的水果千層蛋糕，與玫瑰白巧克力蛋糕，到4月底前預購指定蛋糕享早鳥79折優惠，再捐撥百元給服務弱勢的伊甸基金會。

大億麗緻酒店宴會廳、尚軒中餐廳、亞洲食錦鐵板燒、共同市場歐亞自助餐廳也推出「母親節饗宴」，用豪華美饌慰勞母親辛苦付出，與家人歡聚用餐，有「母親節蛋糕」讓媽媽享受幸福輕甜滋味，4月底提前訂購，都有早鳥優惠。

台南大飯店說，母親節桌宴、歐式自助餐、食選任意點都熱烈搶訂中，桌宴在5月1日至19日限期提供；飯店特別在母親節當天提供創意拍貼機服務，幫大家留下溫馨又有趣的全家福合影；母親節蛋糕在5月5日前訂購，有早鳥88折優惠。

香格里拉台南遠東國際大飯店西點主廚許煜新揉合中西食材，加入巧思在色彩搭配、造型與口味上完美比例結合，推出4款不同風味的母親節蛋糕，4月30日前預購享有9折優惠。

東東餐飲今年「東悅坊港式飲茶」再獲10大名店金獎、旗下主廚陳坤榮、陳金順等都獲得兩岸10大名廚殊榮，連續4年蟬聯兩岸美食界重要榮譽，為同步慶賀這榮耀，東東推出感恩5月「寵愛阿母節」優惠專案，凡預訂指定桌價的母親節宴席，海派送上全隻進口龍蝦。

  • 台南老爺行旅西點主廚指導伊甸基金會服務的慢飛天使學做母親節小蛋糕。（記者王俊忠攝）

    台南老爺行旅西點主廚指導伊甸基金會服務的慢飛天使學做母親節小蛋糕。（記者王俊忠攝）

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