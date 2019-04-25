鋒面報到！週五全台有陣雨 北台灣降溫5~7度

2019-04-25 21:32

〔即時新聞／綜合報導〕明天（26日）鋒面通過，東北風增強，各地易有間歇性的降雨；北台灣高溫將比今天下降約5至7度，大約在27至30度間。

中央氣象局預報，今夜鋒面逐漸南下，北台灣及中部沿海地區降雨機率開始升高，明天除了各地易有間歇性的降雨，西半部局部地區還有雷雨發生的可能性，提醒民眾出門記得攜帶雨具，行車也請注意安全。

天氣風險公司指出，這波鋒面影響台灣的時間大約兩天，且主要是週五，週六（27日）西半部降雨將逐漸緩和，但北部和東半部地區仍不太穩定，週日（28日）各地天氣才會好轉。

氣溫方面，明天北台灣降溫較明顯，高溫為27至30度間，比今天下降約5至7度；花東高溫也有2、3度的降幅，中南部則依舊暖熱，高溫在30度以上。

紫外線方面，明天高雄市、屏東縣、台東縣及澎湖縣為過量級；台北市、新北市、基隆市及連江縣為中量級，其餘縣市皆為高量級，提醒民眾仍需注意防曬。

空氣品質方面，明北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東地區及澎湖為「普通」等級；馬祖、金門為「橘色提醒」等級。

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