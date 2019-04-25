彰化廢輪胎廠燒15小時空品正常 議員懷疑錯過監測時機

2019-04-25 20:55

〔記者劉曉欣／彰化報導〕民眾怒了！彰化線西鄉1個月內發生2起回收場大火，空氣品質監測卻沒超標？縣議員賴清美質疑2起發生時間都是星期日，也未免太巧合；縣議員吳韋達強調，火災發生後5小時，監測車才到，根本已錯過監測時機！

彰化縣環保局副局長林孟弘表示，線西3月17日發生的廢棄物堆置場火災，根本是違法的堆置場，去年底就已被起訴，也命令限期改善，但業者還未清除就發生大火，目前將等法律程序走完，再來追究行政罰款部分。

林孟弘指出，4月21日發生的線西廢輪胎回收場大火，則屬合法工廠，業者有再利用檢核登記證，由於沒有在起火後1小時內進行通報，將依空污法來開罰10萬到2000萬元的罰款，目前仍待業者的意見陳述後，才能進行開罰。

空氣品質科長尤鴻昌表示，這2起線西火災，都有出動移動監測車，根據空氣品質監測報告，不論是最大小時平均值，或是每日平均值，在硫氧化物、碳氧化物等部分，都符合相關規定，沒有超標。

尤鴻昌強調，日前的線西廢輪胎回收場大火，一度以為環保署的空氣監測站設備維修，後來發現是資訊傳輸上有問題，相關數據都已補上；至於移動監測車選擇下風車，也就是距離居民最近的適合監測點，而非火場，因為這樣才能了解對居民的影響。

至於，吳韋達質疑線西廢輪胎回收場大火，在火災發生後5小時，空品監測車才開始監測一事，尤鴻昌強調，因為稽查隊先派人到場了解，空品科接獲通知，再派出監測車，尋找適合監測地點，再進行暖機，才會在當天晚間9點開始監測。

但吳韋達強調，線西廢輪胎回收場大火，飄出黑黑的濃煙，足足燒了15個小時才撲滅，環保局提出的空品報告卻說沒有超標，令人懷疑是已錯過監測時機！

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