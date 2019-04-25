女力發威！油漆裝潢職類技能競賽 美少女也來拚金

2019-04-25 22:12

〔記者楊金城／台南報導〕第49屆全國技能競賽南區賽登場，其中，粗重的油漆裝潢職類由13名女選手對上5名男選手，其中還有管樂隊美少女，顛覆傳統想像。

16歲蔡依辰目前就讀嘉義高工裝潢科一年級，國中時曾參加管樂隊吹法國號，卻選擇粗曠的油漆裝潢，她笑說：「我想跟一般女生不一樣」，提著笨重的漆桶爬上爬下，站著刷油漆練習，整天下來很辛苦，雙手也因為用菜瓜布刷洗漆漬而變得粗糙，但她不以為意。

蔡依辰說，油漆裝潢雖然粗重，但需要美學、製圖概念和細心度，對女生來說具有優勢，體力方面，她每天跑步半小時以上及做80下伏地挺身來鍛練，相信不會輸給男生，能用細心巧手刷出一片天。

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟說，以往油漆裝潢多為男選手，近年比賽有女多於男的趨勢，女選手的共通性除了喜歡畫畫等興趣外，最主要是新世代觀念的轉變，突破傳統刻板印象，對各類工作的接受度更廣泛，只要有興趣、肯學習，職業不分性別，無論男女都能有專業出色的表現。

南區賽將在明天落幕，雲嘉南分署也舉辦多種職訓體驗，讓參觀的民眾「動手做」體驗技能，包括現場刷油漆畫、製作木頭玫瑰花、木頭笛子、猴子筆筒等，歡迎來參觀體驗。

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