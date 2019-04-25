回饋故鄉廟、彰顯關帝爺忠義精神 皮膚科醫師這麼做…

2019-04-25 23:02

〔記者王俊忠／台南報導〕出身關廟區、曾任南市醫師公會理事長的皮膚科醫師王正坤，為回饋故鄉，捐出51萬元給關廟山西宮、協助廟方印製12年1次的建醮專輯刊物。今天山西宮主委歐明堃親帶感謝收據造訪藝群皮膚科診所台南總部，感謝王醫師關心、支持故鄉活動。

王正坤表示，自己從小到大很崇拜關帝爺一生義舉，他出外打拚數十年，永遠覺得月是故鄉圓、水是故鄉甜，能為關廟鄉親做一些事情，彰顯關帝爺忠義、正直善良精神，是很光榮的事。

去年11月2日到4日，關廟山西宮舉行12年1次的王船醮，吸引全國各地民眾湧入關廟地區，關廟人信仰中心是山西宮，供奉關聖帝君，王船醮期間，關廟人家家戶戶張燈結綵、喜迎12年1次的盛大慶典。

經由關廟傑出企業家林昭圍董事長牽線王正坤醫師，王正坤捐贈100萬元，結合其他5位企業家共捐600萬元設立「山西宮文物展示館」。接著配合台南市府文化局保留山西宮歷史，這6位企業家又集資捐款306萬元，每人捐51萬元，印製山西宮12年1次的建醮專輯專刊，將出版「山西宮專輯」，詳細記錄山西宮歷史文物、每次建醮大典的點點滴滴與關聖帝君各種善行義舉等，將分送關廟家家戶戶、成為地方史冊。

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