怒！ 社區外遭遊覽車司機亂丟垃圾 網友：沒公德心

2019-04-25 23:24

〔即時新聞／綜合報導〕亂丟垃圾是一件既沒公德心又沒水準的事情，有網友在臉書po文指出，在住家社區外的馬路上看到3大包垃圾，經察看監視器發現23日晚間6點27分時，有1輛遊覽車突然停在路邊將近2分鐘，接著離開時道路旁就出現了垃圾，po文貼出後許多網友紛紛痛罵遊覽車司機的行為真是沒品。

該網友在臉書社團《爆料公社》po文指出，因為早上在社區外發現3大包垃圾棄置在路旁，所以便馬上調閱監視器察看是誰丟棄的，結果發現23日晚點6點27分有1輛遊覽車突然停靠在社區外的大馬路上，駕駛從小窗戶丟下1個小垃圾不久後便開車離去，這時路邊也多出了3大包垃圾，讓原po感到非常憤怒並在貼文中質問「為何不好好帶回分類處理？」

網友看見貼文後也深感憤怒紛紛痛罵，「怎麼不把自己也丟下去和垃圾同堆啊」、「去環保局檢舉，還有獎金可拿」、「拜託有公德心一點點好嗎？」，也有網友馬上聯繫監視器畫面的遊覽車公司告發此事，後來該遊覽車公司也在隔日親自回應該po文，表示昨日接到鄉親的來電，經過調查後昨日已經與該駕駛連絡並在當日下午2點派人清理垃圾，並向各位鄉親致歉。

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