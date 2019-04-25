高潮「蝶」起！板橋蝴蝶公園50萬顆LED燈再造光之饗宴

2019-04-25 18:35

〔記者林佳儒／新北報導〕板橋「江翠蝴蝶地景公園」美麗再升級！繼去年以9萬支風車為主軸，打造繽紛花海之後，今年栽種多達23萬株花草，設計出一隻「台灣寬尾鳳蝶」展翅的形狀，夜晚的光雕夜景也從原先的17萬顆LED燈，擴增到50萬顆，讓日夜魅力更加分。

從景觀台眺望底下花海，粉色的步道蜿蜒出蝴蝶的輪廓，仔細一看，還能看到原先的步道與花海形成兩隻「同心蝴蝶」的模樣。新北市高灘地工程管理處巡防管理隊長王文立表示，這次花海可以欣賞到十多種繽紛花草，包括銀葉菊、新幾內亞鳳仙、情人菊、紫牡丹等，擺放的位置與配色都特別設計過，還以錦葉紅龍在「翅膀尾端」比照鳳蝶的體態，做出尾狀突起的層次。

這次夜間光雕主題緊扣「蝴蝶的一生」，在景觀台下方，可以看見大片LED燈牆，播放蝴蝶從卵孵化成幼蟲，再從蛹羽化成蝶的過程。花海的廣場，設置了「破蛹圓夢」、「舞動彩翼 」、「生命傳承」、「玫瑰蝶廊」與「派對動物」等8大主題的裝置藝術，王文立說：「光雕的顏色會隨著時間做轉變，在蝴蝶公園景觀平台上，還可以看到燈海中的蝴蝶揮動翅膀的模樣。」

不僅是「視覺」上的享受，這次活動還要給民眾「味覺」與「聽覺」的感官體驗。一隻隻蝴蝶烙印在雞蛋糕上，也有以蝴蝶造型的拉花飲品，都可以在特色餐車上點到，現場還搭配著廣播，播放多首台灣音樂家的音樂。

為期一個月的花海光雕到5/18為止，不管賞花海還是賞光雕都各自美麗，王文立表示，最適合來的時間點，就在傍晚五點即將點燈的時候，趁著週末，來一場與蝴蝶有約的光雕之旅吧！

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