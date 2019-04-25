竹市全民防衛動員暨災害防救演習 蔡英文、陳其邁視察

2019-04-25 16:22

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹市府今天舉行「108年全民防衛動員暨災害防救演習」（民安5號），動員81個參演單位、859人、各式車輛機具共計90輛（架）次，總統蔡英文、行政院副院長陳其邁也到場視察。

蔡英文說，近年來全球暖化與氣候變遷，對民眾的生命安全造成挑戰，台灣是天然災害高風險的國家，必須要加強防災整備，提升應變能力，才能有效降低損害，比如上週花蓮地震，政府第一時間就成立中央災害應變中心，迅速掌握各地情形，舉辦民安五號演習，重要目標就是強化公務部門橫向聯繫，及中央、地方民間團體縱向聯繫機制。

蔡英文說，她今天來到竹市，看到在林智堅的領導下，所有人積極投入演習，不但有效整合資源，也具體展現行動力，這是一場成功的演練，她想給大家最大的肯定。

市長林智堅指出，今天透過精湛的演練，可看見竹市面對各式災害平日整備與成果，非常感謝過去在中央的支持，他上任後投入超過1億元經費，添購雲梯車、消防警備車，並購買最新型救災器材，更從現有義消隊員中招募出30名具有專長的人員，成立義消特搜隊，未來將結合消防局，提供更完整的搜救能力。

市消防局指出，竹市轄內計有新城斷層及新竹斷層2條活動斷層，有相當高的地震災害潛勢，今民安5號演習上午在新竹科學園區同業公會進行兵棋推演項目，下午則分別在新竹文創館停車場辦理綜合實作演練。軍方和空勤總隊還出動工兵、各式車輛和直升機參與演習，過程逼真，動作純熟，搭配消防局2隻初登場的搜救犬，十分吸睛。

消防局表示，本次實兵演練項目共有26項，包括地震災情狀況發佈、校園防震演練、場所自衛消防編組演練、社區自主防災運作、災情查報通報演練、聯合災害應變中心開設演練、受災民眾疏運措施、災情空勘作業等。

其中，演習特別針對去年發生的普悠瑪列車脫軌事件，以兵推及實兵演練來加強竹市整備重大交通事故伴隨產生大量傷病患的搶災演練，及重傷傷患直昇機後送救援、放射性物質運送意外事件演練、災情空勘作業等，演習規模是歷年之最。

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