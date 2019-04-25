基隆樂利二街漏水 路面出現大洞

2019-04-25 16:15

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市壯觀里樂利二街62巷309號前的路面出現坑洞，還可看到大水滾滾，80公尺裡就有3處漏水點，壯觀里長楊添發說，希望自來水公司協助緊急搶修，以免發生危險。

自來水公司表示，漏水地點是屬於社區用戶內線設備，依法應由社區或建商負責維修。

壯觀里長楊添發說，民眾24日晚上發現路面有20公分左右的坑洞，底下都是空的，還有清澈的水滾滾而流，水聲很大，先拿交通錐檔住、警示，以免人車發生危險。

楊添發說，壯觀里有2500多戶6000多人用水，擔心災情擴大，希望水公司先協助緊急搶修，再去釐清責任，讓住戶安心喝水。

前幾年曾經漏水大停水，端午節都沒水可用，立委蔡適應協助解決，光一個社區買水就要20至30萬元，況且現在是枯水期，水漏這麼嚴重，浪費水資源。

楊添發指出，立委蔡適應日前有召開會議，推動公部門補助經費，住戶也出部分經費，改善老舊社區高地供水的問題，目前壯觀里14個社區已有共識，但相關架構尚未出爐。

市議員秦鉦說，3個點輪流漏了1年多，建議市府能出面協調建商先搶修，等到「高地老舊社區用地加壓受水設施改善計畫」經濟部核准後再從中扣還工程款，解決2500多戶居民的問題。

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