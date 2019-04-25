澎湖丁香魚禁漁期 自5月1日至6月1日

2019-04-25 13:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府公告，今年丁香魚禁漁期由5月1日至6月1日止，為期1個月讓丁香魚產卵及幼魚成長茁壯，農漁局籲請漁民朋友配合，遵守丁香魚禁漁期公告相關規定，違者將依漁業法開罰新臺幣3萬以上、15萬元以下罰鍰。

四面環海的澎湖群島，也面臨海洋資源枯竭的危機，丁香魚是最早明定禁漁期海洋物種，其餘還有馬糞海膽〈7月1日至9月1日開放〉、澎湖特有種小章魚〈3月29日後15天禁採〉，至於硨磲貝、部分珊瑚礁貝類則是完全禁止採捕，希望配合海洋生物休養與繁衍期，永續經營生物資源。

根據資料顯示，丁香魚又稱為日本銀帶鯡，是澎湖常見的經濟性魚類，體長兩側扁，體側中部具一銀白色寬縱帶，棲息在水深10至50公尺的近沿海、大洋或礁區的洄游中小型魚類，澎湖北海域是最大漁場，漁民大都使用圍網等捕撈，可生鮮、乾製或醃製等，是澎湖知名海產，在市場頗受歡迎。

今年赤崁丁香魚業者表示，清明節洄游至北海丁香漁場產卵之大丁漁獲量較去年來得豐富，期望今年丁香魚會有不錯之產量。但丁香魚由於產量銳減，加上東南亞國家低價劣質丁香傾銷，導致丁香魚作業船隻數目銳減，目前鳥嶼、赤崁作業船隻僅剩下10餘艘，與全盛期近百艘相差甚遠。

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