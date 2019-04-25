工業局補助購買電動機車 鄭寶清爭取額度不設限

2019-04-25 13:23

［記者謝武雄／桃園報導］經濟部工業局今年編列4億元補助民眾購買電動機車，每車補助1萬元，預估額度年中用完後將無補助，引發多位議員關切；立法委員鄭寶清獲悉後，今天主動與經濟部協商，經濟部也同意民眾購買電動機車補助額度不設限，不足財源部分將由石油基金支付。

鄭寶清表示，工業局只編列4億元預算，提供4萬個名額，以目前電動機車每月6、7千輛速度，額度大約6月底就會用完，民眾下半年購車可能要多花1萬元，在議會引發討論，多位黨籍議員向他反應，是否能增取中央支援。

鄭寶清說，經濟部常務次長林全能今天上午特別到他的辦公室，討論工業局補助民眾購買電動機車問題；林全能也提到，目前的預算可支應到6月底，7月之後則由石油基金支付，目前經濟部正在盤點石油基金，屆時如果還是不夠，會請行政院來協助。

鄭寶清表示，為此他也向行政院要求，請行政院務必要全力支援，行政院也表示會支持。

市議員黃景熙說，桃園市去年購買電動機車數量將近3.2萬件、2.9億元，無論數量、金額都是全國之最，主要原因是桃園市補助額度也是全國最高，以購買重型電動機車為例，加總可補助到2萬8千元，若工業局補助1萬元額度用罄，將加重民眾負擔，如今中央釋出善意，對民眾而言也算是小確幸。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/