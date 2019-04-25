明華園90週年大戲「龍城爭霸」 玉皇宮贈340張戲票

2019-04-25 10:46

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市11所高中職獲贈明華園90歲週年大戲「龍城爭霸」戲票。

「龍城爭霸」5月4至5日將於衛武營國家文化藝術中心演出，玉皇宮董事長許文良代表贊助340張戲票，由明華園總團長陳勝福、高雄市議長許崑源及教育局長吳榕峯轉贈給中正高中、高雄中學、高雄女中、左營高中、新莊高中、道明中學、中華藝校、中正高工、高雄高商、新興高中、三信家商等11校師生。

陳勝福表示，衛武營是國家級世界藝術中心，創團90週年代表作有幸在此表演，感謝許議長為學生留票紮根傳統藝術根基，讓戲曲文化萬年久遠。

許崑源說，明華園票幾乎場場秒殺，先前與陳勝福、許文良閒談得知「龍城爭霸」耗資超過1千5百萬元，精彩可期，感謝許文良董事長贊助學子。

高雄市從2012年起藉由藝文平台媒合，補助藝文團體進入66所國中小校園演出，今年寒假專案補助69所學校（含40所偏鄉學校）參訪高雄市美術館「感動豬兒童暨青少年彩繪特展」，活絡藝術風氣。

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