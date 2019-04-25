今炎熱如夏明北部降5度 下週三、四可能進入梅雨季

2019-04-25 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕今（25）日天氣仍炎熱如夏，天氣風險WeatherRisk指出，今日中午高溫有機會達35度，鋒面可能於週五、六影響台灣，北部高溫將將4到5度，中南部略降1到2度，預期於週日遠離台灣並逐漸回溫。下週三、四有典型梅雨鋒面接近，可能將進入梅雨季。

天氣風險公司指出，今天依然是夏天的天氣型態，中午高溫有機會接近33到35度，鋒面雲系正位於福建北部到浙江附近，當地出現劇烈的閃電雷擊與較大雨勢，預期週五、六會影響台灣，可能是週五下半天開始，北台灣就會有陣雨發展，預期明後天北部高溫會略降4到5度，不超過30度，衣服可能要從現在短袖轉為長袖較為合適。中南部變化較小，但高溫可能會略降1到2度。

降雨方面，目前鋒面系統對流很旺盛，接近台灣時有減弱的空間，但鋒面變化、雨勢何時較強、雨下在哪裡，只能靠滾動式的監測預警來觀察，這種不穩定帶下的中小尺度系統發展，非常的刁鑽，建議民眾時常更新天氣資訊。

預期鋒面在週日就會遠離，溫度逐漸回溫，下週三、四有點像是典型梅雨鋒面會接近，但要發生過後才能確定是否入梅，目前整個氣候指標研判是有這機會，也提醒民眾近期可以做些防災演練，切莫等到淹水有損失了，才知道哪裡要補強。

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