今年首波梅雨何時來？ 專家：下週就有機會

2019-04-25 08:08

〔即時新聞／綜合報導〕針對今年首波梅雨何時報到，先前的天氣預報雖然偏向5月底及6月初，但天氣風險管理公司總監賈新興指出，在最新預報中，梅雨的預測有變化了，預估5月2月開始形成梅雨的環境比5月下旬更佳。天氣風險公司總經理彭啟明也說，5月1日到2日將有機會迎來一波梅雨。

彭啟明今上午在臉書發文，指明天開始天氣將有變化，到下週三四（5月1日到2日）時，將可能有波像是典型梅雨鋒面的系統接近。彭也說，下週確實有出現梅雨的趨勢，但要成為真正的梅雨鋒面，還是等發生過後，才能確定是否入梅。

賈新興昨也在臉書發文指出，雖然在先前的預報中，5月上旬的環境不像下旬來得好，但是最新的預報有了很大的變化，資料顯示5月2日開始的大環境將比下旬的狀況來的好，在5月1日前太平洋高壓仍舊掌控全場，從南海至菲律賓及台灣都籠罩在太平洋高壓下，持續穩定高溫的天氣，5月2日起型態則是會出現大轉變，包含太平洋高壓的勢力將明顯東退，退出南海及菲律賓，此時也讓西南季風有機可趁。加上MPO的預測也多了一條確認的訊號。不過賈新興也說，越來越多的訊號都出現時，要更頻繁觀察預報的變化。

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