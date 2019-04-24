及時雨救援高雄水情 5天挹注南化水庫260萬噸

2019-04-24 23:31

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄水情全國最嚴峻，所幸這波及時雨救援，5天挹注南化水庫260萬噸，對整體水情有幫助，但仍未解除旱象，預估可撐到6月；水利單位則把握枯水期，今年擴大清淤工程，增加水庫蓄水量，穩定南台灣供水。

高雄每日所需民生用水110萬噸，今年降雨量僅歷年同期3成，高屏溪流量一度下探每秒11立方公尺，跌破每秒12立方公尺的警戒值，所幸兩波及時雨接力救援，提升高屏溪整體流量，昨仍有每秒31立方公尺。

高雄沒有大型水庫，仰賴從高屏溪取水，與台南共用南化水庫，這波降雨累計下了70毫米，水利署一連5天來，自高雄甲仙溪攔河堰引水，總共挹注南化水庫260萬噸，提升蓄水量達3成6，但因近年來氣候異常，去年梅雨拖到6月才來，今年水情仍有變數。

值得一提的是，南化、曾文、澄清湖水庫等淤積量均超過3成，水利署與水公司把握枯水期，今年將斥資1億多元，擴大辦理清淤工程，總共要清淤600多萬立方公尺，將持續清淤到今年底。

其中，水公司近來啟動澄清湖水庫清淤工程，去年已清淤38萬立方公尺，今年將清淤40萬立方公尺，南化水庫去年清淤59萬立方公尺，今年加碼清淤量將近3倍，目標值是171萬立方公尺，有助增加水庫蓄水量，穩定南台灣供水。

此外，高屏溪攔河堰今年將清淤200萬立方公尺，比去年清淤量增加50萬立方公尺，疏通河道讓水流順暢外，更提供營造業界砂石來源。

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