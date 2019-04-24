龍岡米干節壓軸！「目腦縱歌」狂歡節 27、28日千人共舞

2019-04-24 21:59

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市邁入第9年的「龍岡米干節」，今年擴大活動舉辦為期3週的特色活動，第3週壓軸規劃以少數民族歌舞、祈福為主題的「目腦縱歌」狂歡節，27、28日在中壢龍岡大操場登場，除了向太陽神祭祀祈福，在地的桃園市雲南同鄉協會、桃園市雲南民俗打歌協會將全體總動員一同縱歌起舞，更邀請全國民眾共同加入隊伍，一同感受千人共舞的狂歡時刻。

桃園市觀光旅遊局長楊勝評說，打歌是雲南少數民族的節慶活動，相傳是源自諸葛亮聚集少數民族，在夜晚升起篝火奏樂跳舞，讓敵人以為人數眾多而不敢進犯，因為是打仗時跳的歌舞，因此稱「打歌」，延續到現在，每當重大節慶，雲南少數民族全寨男女老少都會盛裝打扮聚集在一起，自彈自唱手牽手跳舞，而歌曲並無特定歌詞，開頭由領唱者發聲，其他人再跟著唱和，配合特色舞蹈動作舞動絢爛的服飾，洋溢歡慶氛圍。

楊勝評說，「目腦」是跳舞的意思，「縱歌」也是跳舞的意思，加在一起就是「大家一起跳舞吧！」相傳遠古時代，只有太陽子女才會跳目腦縱歌。系列活動會場除有特色藝術裝置，像是花腰斗笠牆、少數民族圖騰宮燈、繡球、五彩風旗的裝置藝術，還有AR實境，拉老道、轉輪盤、米干DIY、搗粑粑等多樣的體驗活動，活動期間至大會服務台憑市民卡感應，還可兌換活動紀念品。

另外，雲南是普洱茶重要產地，為讓民眾體驗雲南茶香，27日當天也規劃500人次（需網路報名）普洱茶席，由在地民族姑娘穿上雲南少數民族服飾，獻上普洱茶，讓民眾感受道地雲南味。

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