139線設回復式交通桿 自行車友：治標不治本

2019-04-24 20:36

〔記者湯世名／彰化報導〕為營造優質交通環境，彰化縣警局交通隊、縣府工務處等單位多次會勘縣道139線大彰路後，決定5月底前在19至23公里處其中2處彎道設置回復式交通桿，防制超速、競駛及危險駕車行為，並在3個月後評估設置成效，車友則批評設交通桿治標不治本，徒增破壞這條全國知名的自行車道景觀。

139線大彰路近年來大小事故頻傳，尤以機車在彎道處過彎時壓車所發生的摔車事故最多，縣警局交通隊、縣府工務處等單位多次現場實勘，並根據過去機車事故發生件數多寡，從8處彎道中，選定在彰化市139線與新興路口的少林寺牌樓前，以及彰化市139線21.5公里的2個彎道處，各設置20至30支回復式交通桿。

縣警局交通隊一組組長陳雯龍指出，所謂的回復式交通桿，就是這種軟式的交通桿被機車壓過後並不會斷裂，而會回復原狀，設置的用意是要讓機車過彎時不會逆向衝到對向車道，以及過彎後能達到自然減速的效果，確保行車安全。

他強調，回復式交通桿將在5月底前設置，並在設置起3個月後評估設置成效，若對減少車輛事故未有幫助即研議拆除，或增設更多支的交通桿來改善。

對於相關單位決議，方姓自行車友批評「治標不治本」，方姓車友指出，139線經常有紅牌、黃牌與白牌車輛競速、壓車，設置回復式交通桿讓路幅縮小，只對紅牌的大型重型機車車友有嚇阻作用，對於車型較小的白牌小綿羊機車車友來說根本起不了作用，勢必過彎壓車行為仍居高不下，根本是治標不治本，他認為應把現行50公里速限再降低為40公里，並且不能只攔查重型、輕型機車，包括砂石車、飼料車等大型車輛也要稽查超速行為，讓各類型車輛事故減到最低。

方姓車友說，位於八卦山稜線的139線沿線風景秀麗，是全國知名的自行車道之一，曾幾何時變成機車壓車、競速的天堂，讓自行車友騎乘在這條路時擔心受怕，如今竟已是惡名昭彰的一條道路，期盼相關單位能想辦法拿出魄力，真正做到讓這條路回復到以往民眾自由自在騎乘自行車徜徉在139線的榮景。

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