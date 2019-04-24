新泰宜醫院爆財務危機 南投醫院擬併購

2019-04-24 15:16

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣幅員遼闊，迄今並無醫學中心及區域醫院2層級以上的大型醫院，以致民眾發生重大傷病時，往往必須轉送到台中、彰化等鄰近縣市急救，如今名間鄉新泰宜婦幼醫院爆發上億元財務危機，今日衛福部南投醫院院長洪弘昌發下豪語，將打破外界私人企業、財團併購公部門的印象，只要獲中央支持，打算將併購新泰宜婦幼醫院作為南投醫院的分院。

洪弘昌進一步表示，新泰宜婦幼醫院是名間鄉唯一的社區型醫院，若成為南投醫院分院，不但新泰宜原先財務問題可獲解，連員工也不用擔心失業，同時南投醫院缺乏用地擴建問題，也可望迎刃而解，進而為升級區域醫院累積更多的籌碼，可說是一舉多得﹗

4年前，南投醫院平均每月就診人次約1萬8000人次，如今則增加1倍達3萬6000人次，加上獲得國家品質標章、高齡友善健康、母嬰親善等多項認證，使得院方決定於今年向中央提出由社區升級區域醫院的計畫。

南投縣衛生局長黃昭郎說，站在全體縣民健康立場，該局也樂觀其成，畢竟要蓋新的醫療大樓動輒須4、5億元經費，而新泰宜婦幼醫院各項軟硬體設施齊全，若南投醫院能順利予以併購，也將大大降低成本，一旦如願升級成為全縣第1家區域醫院，對縣民而言，也是一大福音！

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