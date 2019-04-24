竹縣龍舟賽6/7池和湖登場 5/27、28開放民眾免費體驗

2019-04-24 14:58

〔記者廖雪茹／新竹報導〕端午佳節將至，新竹縣2019年度縣長盃龍舟競賽預定6月7日端午連假首日，在池和宮前池和湖舉行。新豐鄉公所表示，5月27、28日兩天上午，開放2艘龍舟共8梯次，提供民眾划龍舟免費體驗，機會難得，歡迎預約報名參加。

新豐鄉公所表示，競賽分為4組，包括機關組、社會男子組、社會女子組、混合組，各組需滿4隊，未達4隊將取消比賽或改組參賽，每隊登錄選手為24名，年齡需滿18歲。報名時間為4月1日到30日止，截至今天約有28隊報名。

其中，社會男子組比賽獎金最高10萬元、社會女子組、混合組及機關組比賽獎金最高3萬元。由於龍舟賽近兩年都由外縣市參賽隊伍奪走社男組冠軍，曾獲3屆冠軍的新竹縣湖口鄉青年志工協會，特別斥資買1艘新船，加緊團練全力衝刺，盼重新抱回冠軍寶座。

縣長楊文科表示，一年一度的端午龍舟賽，是許多返鄉鄉親十分期待的盛事，除了為選手加油，場邊也有免費的鴨蛋荷包蛋試吃、農特產品展售等活動，歡迎全國民眾及各機關、團體、高中職以上學校組隊報名參加。

新豐鄉公所表示，配合體育署運動i台灣計畫，預定5月27、28日兩天上午，開放2艘龍舟供民眾划龍舟體驗，以提倡全民運動，歡迎預約報名參加。相關活動訊息可上官網（https://reurl.cc/GG18p）查詢，或洽新豐鄉公所民政課，專線電話（03）559-7215。

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