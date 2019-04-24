瓦斯公司「地主變房客」想降租金 校方不願意要趕人

2019-04-24 15:16

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市永和國小校門外有塊百坪校地，原本租給欣欣天然氣公司蓋天然氣加壓站，每年可收13萬餘元租金補貼校用，但今年起，欣欣天然氣依據新北市政府最新公告「新北市都市計劃公共設施用地設置公共事業設施收費標準」，將土地租金降為2萬餘元，校方只夠繳地價稅，整理環境還要倒貼，因此想收回校地；雙方僵持不下，經立委和教育局介入協調，建議將土地變更為非校用財產移交財政局管理，化解爭議。

永和國小校長曾燕春說，校門口的百餘坪綠地，中間做為欣欣天然氣的加壓站，每年由欣欣支付13萬餘元的租金，委由校方進行管理維護，彼此相安無事，但今年初欣欣天然氣表示，依據新北市政府最新公告「新北市都市計劃公共設施用地設置公共事業設施收費標準」，只能付2萬多元的租金，校方認為當「房東」還要倒貼，所以不願意降租。

曾燕春說，如果他同意低價出租土地，不僅對學校無法交待，恐怕還會有圖利他人的罪責嫌疑，所以寧願把土地收回，也不能低價出租。

欣欣天然氣公司副總經理廖江津說，其實那塊土地，40多年前是由欣欣天然氣公司買下建置加壓站，但是新北市升格後徵收土地，並撥交為永和國小校地，欣欣天然氣反而變成「房客」，改為支付租金繼續使用，對於校方的堅持公司能夠理解，租金必須依法列支，不能自行多給，但董事會願意將租金差額改為「贊助」學校，但是校方認為口說無憑，雙方僵局無解。

在學校家長會、立委林德福和教育局等介入協調下，建議建議將土地變更為非校用財產移交財政局管理，減輕學校負擔壓力化解爭議。

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