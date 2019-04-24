竹縣戀戀桐花路跑週日見 客委會主委李永得將來挑戰

2019-04-24 14:09

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕又到了五月雪紛飛的季節，到新竹縣來一場浪漫的桐花路跑吧！由客委會支持贊助的新竹縣客家桐花祭系列活動目前正熱鬧展開中，其中最美麗的戀戀桐花路跑將於本週日展開，這項賽事除了有美麗的跑道、優質的補給、也曾經獲得運動筆記全國評比「十大優質賽事」之殊榮，客委會主委李永得也將參加22公里挑戰組賽程，讓人引頸期待。

主辦單位中華民國陸上運動競技協會理事長蔡耀全指出，2019新竹縣戀戀桐花路跑共有4500人參與，分為22公里挑戰組、8.5公里樂活組、及43公里全馬等3個組別，半馬會經過建豐煤礦坑遺址、全馬會經過關西、尖石、與橫山等3個鄉鎮，途經鐵嶺休閒遊憩區、水田部落等景點，幾乎全程交通管制成跑者專屬。

蔡耀全說，28日上午6時從橫山鄉愛情車站出發後，賽道沿途可看見新竹客家特色、表演藝術與及觀光景點，尤其賽道旁滿山遍野的油桐花，隨著初夏微風吹來，桐花花瓣隨風飄落，就像飄雪般，景色相當美；為了親自體驗這條美麗的桐花賽道，客委會主委李永得也將共襄盛舉、參與戀戀桐花22公里挑戰組的賽程。

為了讓全國遊客到新竹縣賞桐兼路跑，客委會將於27日下午5點半在竹北林家祠前公園舉辦「四月踏雪音樂會」，邀請山狗大後生樂團、客家歌手陳永淘、黃連煜以及國際樂團知名的鋼琴演奏家陳瑞斌等人演出，隔日再開心到新竹縣台鐵內灣線「一線九驛」中最有名的合興愛情車站，跑一場浪漫的路跑和深度旅遊，將讓大家不虛此行！

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