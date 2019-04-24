2019-04-24 13:05

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「媽祖有沒有託夢，要你買一包天后豌豆酥？」最近流行「媽祖託夢」話題，台南市長黃偉哲臉書也趁勢推銷台南獨家出品的「天后豌豆酥」文創限定商品，網友葷素留言都有，成了另類宣傳！

有網友說「我吃過加持過後的考試會得幾霸昏嗎？」黃偉哲臉書小編秒回

「偉哲可能沒辦法回答你，你可能還是得問問媽祖婆」。

也有人留言，上次市長推薦的善化芝麻麵真的好好吃，影編超棒…我是說放市長的照片」。黃偉哲臉書小編回貼「記得自己要加點蔬菜，均衡飲食」。

另有網友扯到政治，「大家都在明爭暗鬥搶總統大位，只有偉哲寶寶這裡永遠風平浪静歲月静好。看到偉哲寶寶的FB整個人都被治愈了呢。記得給智賢寄一包去，他最近上火」、「高雄市長選完了還忙著選舉，台南市長選完就認真做事，民進黨就是不一樣」。

「2020支持蔡英文總統ok！黃偉哲市長真好。市長加加油，台灣國家有蔡英文總統」、「我買吃了之後，媽祖就會跟我講2020總統就是賴清德哈哈哈！」

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