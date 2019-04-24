泰山小姊弟命案 侯友宜：成立窗口助男性解決困難

2019-04-24 11:04

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市泰山區發生吳姓男子涉嫌殺害10歲女兒及7歲兒子後，疑畏罪輕生的案件，令各界遺憾。新北市長侯友宜今天表示，誰都沒有權力去剝奪這2個小孩無辜的生命，未來針對負責家庭經濟的男性遭遇困難，規劃成立單一窗口，提供溝通管道，協助紓發情緒與解決困難。

針對泰山小姊弟命案，侯友宜感慨表示，他內心感到難過及遺憾，案發後第一時間他與社會局、民政局、警察局等單位聯繫，了解為何會發生這樣的狀況，到底沒有疏漏之處。

侯友宜說，個案並非高風險家庭，且經濟狀況無虞，夫妻雖然離異，但是慢慢有復合的跡象，今天發生憾事，對這2個無辜的小孩是最不公平的，誰都沒有權力去剝奪這2個小孩無辜的生命。

未來如何擴大社會安全網絡？侯友宜表示，也許這位爸爸碰到困境，沒有辦法得到即時的安慰、紓解或是協助，經過此事件以後，他與社會局研議，未來是否成立單一窗口，針對負責家庭經濟或是家庭中心力量的男性，如果面臨困難，無法傾訴心聲，也不好意思尋求解決之道，市府能夠協助他們找到溝通的管道，解決困難。

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