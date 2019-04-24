偏鄉小校多元校外教學 學生科學闖關也學「scientific activities」

2019-04-24 11:12

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣六腳鄉更寮國小是偏遠學校，全校只有31名學生，有一半以上都來自弱勢家庭，為提升孩子的英語能力，學校著重融入式教學，校外教學時將英語學習結合參觀觀光工廠、科學闖關，還到教養院表演，校長吳沛珊說，從實際觀察與體驗中學英語，對孩子的學習幫助更大。

吳沛珊說，孩子們大多是弱勢家庭出身，沒有錢補習，全校只有一兩位學生在校外學英語，九成以上學生英語學力需仰賴學校教育，除正式課程，校方與中正大學合作，每週四聘請外師與學生進行全英語對話，並在生活中學英語。

昨天更寮國小有20多位學生參與校外教學，有別於一般校外教學，而是舉辦「日行一善+科學+生活英語」的校外教學，先到新港國中參與體驗科學闖關活動，並學習「scientific activities」的英語，到花生觀光工廠參觀製作流程時，也學習如「 We love peanuts」的英語句子，最後則到聖心教養院，由直笛隊學生表演給院生觀賞，關懷弱勢。

學生張富凱說「科學真好玩，從體驗操作中學到很多科學原理」，六年級學生侯靜雅也說，多元校外教學很有趣，能學英語，還能用自己的才藝做好事，很開心；吳沛珊說，教育即生活，從生活實境中學習，才能銘刻在心，校外教學結合科學、英語及品格，希望能讓學生瞭解服務利他的精神。

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