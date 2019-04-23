林佳龍表態：Uber在台灣必須守法 但非零和賽局

2019-04-23 20:03

〔記者陳宜加／台北報導〕Uber修法爭議延燒，交通部長林佳龍今天公開表達立場，共享經濟是趨勢，他在觀念上支持，但須磨合，Uber在台灣必須守法，規範不足就修改，這也是民主常態，而非零和賽局。交通部政次王國材則說，預告期滿後將答覆各方意見，再通過法規會與部務會議，公告後3個月後才會實施。

林佳龍說，共享經濟是趨勢，隨資通訊發達，創造更好的生活，在觀念上支持，但Uber在世界各國都長得不一樣，在歐洲就遇到困難，因為歐洲工會強勢；在日本也無法落地、到中國則被納入滴滴打車；美國不同城市有不同發展，台灣也在摸索、磨合，但Ubr在台灣必須守法，規範不足就修改，不要變成零和賽局。

他說，2年前Uber擴張快速，因違法而退出，後與租賃業者合作，但租賃車本就規定日租或時租，不能用租賃車名義經營計程車。他知道修法將影響上萬輛車，也正視這個現象，從協助角度出發，希望促成合作。

林佳龍也說，交通部試圖變革，Uber進入運輸業，已有3大政策鬆綁，包括車型鬆綁、費率鬆綁與經營模式鬆綁，Uber的租賃車與代僱駕駛轉入多元化計程車，顏色、外觀不用改變、費率雖設有下限但沒有上限，且租賃業者也可以兼營計程車業務，也可以策略結盟，均因地制宜，世界各地的Uber不會長得完全一樣。

王國材表示，修法影響Uber使用者與代僱駕駛生計，交通部所提方案即為不影響生存權與使用權，Uber車輛只要掛上計程車牌就可以提供服務，靠行也比租賃車行便宜，駕駛除了駕駛執照，另須考取執業登記證，交通部已與警政署討論，開辦大量人數專案考試。

他也說，假設外界希望Uber平台存在，業者就要申請成為計程車客運服務業，只要500萬資金就能申請。課題也回到Uber，有責任將駕駛跨到計程車領域服務。

王國材也說，修法通過後將有裁罰標準，目前僅依據租賃相關法規管理，預告期滿後，交通部將收取各方意見、包括Uber意見，將逐一答覆，後續再通過法規會與部務會議才會公告，公告後3個月後才會實施。Uber在全世界衝撞法令，也提出讓Uber生存的方案。

交通部路政司長陳文瑞表示，當年Uber進入台灣，媒合自用白牌車營業，屬非法營業，後來與租賃業或計程車業者合作，車是營業主體、由Uber提供派遣技術，必須符合租賃業的管理規定。租賃業者與消費者簽訂租賃契約，本就有日租、時租規定，且數量與費率不像計程車有特別規範，修法後將有更清楚的規範。

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