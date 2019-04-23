長榮空服員罷工危機 林佳龍：雙方仍有協商空間

2019-04-23 18:47

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部長林佳龍今年1月走馬上任，今天正好滿100天，時間足以「做好功課」，今天首度與媒體「約會」，暢談他未來的施政理念，同時針對近期的航空業勞資爭議、Uber等諸多爭議，以及連假疏運、觀光等政策，逐一說明交通部立場。

長榮空服員經3次調解不成立，宣告五月將發起罷工投票，備受關注。林佳龍坦言，交通部所屬事業單位或主管業務紛爭較多，保障勞工權益，也希望公司有競爭力。從華航機師罷工事件中，他認為，實質問題應由勞資雙方自己坐下來談，且勞資一體、善待彼此。

他說，華航因交通部扮演雙重角色，且為累積多時的問題，交通部不迴避，但勞資爭議在第一時間應循程序解決。交通部已成立專案小組，日前主動邀9大工會對談，盼起帶頭作用，呼籲資方更有誠意釋出善意。

針對長榮罷工危機，林佳龍說，政府無法代替長榮解決，但可以會同各部會「組隊」協助，經過多次溝通，氣氛與當時的華航機師不同，且勞資雙方調解3次，也列出具體訴求，除了禁搭便車條款，資方有飛安考量，認為難有差別待遇，卻也是工會重要權利，成為目前僵局，台灣尚未達成高度共識。難以馬上解決。

至於罷工預告期，林佳龍認為，現行制度並不是沒有、只是不夠明確，工會認為罷工權已難取得，若再預告，恐削弱談判力量；不過，勞動法令規定，取得罷工權後，即有不確定且漫長的行使期間，對資方產生重大影響，建議勞動部更明確規範罷工權行使期間。

他說，目前長榮勞資雙方仍保留協商空間，相信資方持續釋出善意；若工會取得罷工權，交通部角色為配合勞動部，並已建議行政院建立跨部會溝通機制，有效解決問題，但期待不要真正走上罷工，也呼籲長榮參考過去經驗，準備因應對策，避免旅客權益傷害。

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