擴展科技實力 中科首度組團與矽谷接軌

2019-04-23 23:44

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中科管理局長陳銘煌率中科團隊、中科加速器及自造基地新創團隊，與駐舊金山科技組4月22日於美國矽谷辦理「中科新創團隊與矽谷創投媒合會」，要為中台灣創業團隊爭取資源及強化國際鏈結。

中科管理局長陳銘煌表示，此次媒合會共有20餘家創投業者及新創公司出席媒合會，包括來自國內的台灣骨王股份有限公司、台灣神農社會企業股份有限公司、永晟生醫科技股份有限公司、睿揚創新科技有限公司、BraiM、貝克生醫等新創團隊，以及永齡基金會H. Spectrum 與Ti台灣孵化器。

此外，美國矽谷當地也有10位創投業者暨4家TTA新創公司參與媒合會。

陳銘煌表示，此次媒合會除了由矽谷創投業者分享投資經驗與創投環境外，並由創投業者與新創公司分組交流與媒合，現場氣氛頗為熱絡，新創公司紛紛表示收穫良多。

陳銘煌表示，台灣科技實力聞名國際，台灣新創團隊此次前進矽谷，有助擴展中台灣新創團隊知名度，且中科首度組團與矽谷接軌，並發掘潛在合作夥伴及商機。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/