彰化設國家濕地喊10年 內政部長首度會勘求雙贏

2019-04-23 19:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化海岸從2009年就被內政部營建署國家重要濕地評選小組評定為國際級重要濕地，但當地漁民憂於生計受影響及國光石化攪局，成立國家級濕地遙遙無期，為了突破10年來的僵局，內政部長徐國勇今天到濕地視察，他說：「一切取決於態度」，會在「生態保育」與「明智利用」間取得平衡發展，共創雙贏。

彰化海岸擁有全台最大泥質潮間帶，廣達1萬3000多公頃，沿岸有蚵、蛤養殖區，也是彰化無形文化資產「海牛犁蚵田」及23種保育類鳥類棲息地，為保護海岸不受污染，中華民國野鳥學會在2012年提案劃設國家濕地，地方漁民擔心也生計受損，去年8月聯合簽署反映陳述書，要求說明保育範圍。

立委洪宗熠也多次在立法院質詢成立進度，也邀請內政部長徐國勇到彰化視察，徐國勇今天在營建署長吳欣修、大城鄉長蔡鴻喜與地方NGO團體等人陪同下，走訪彰化大城濕地、漢寶濕地，是10年來首位會勘彰化濕地的內政部長。

這一切取決於態度！徐國勇指出，環保很重要，因為環境被破壞，一輩子都無法恢復，但人民也要「顧巴肚」，所以要開發到何種程度？那條線（開發）可以調整，環境生態保護不能影響明智利用，讓經濟發展與環保不會相衝突。

徐國勇說，記得多年前還帶著家人來彰化賞鳥，這次特地來尋找回憶，不過似乎地貌已非，變得不太有印象，「明智利用」的精神就是讓土地生生不息，漁民也能永續經營，回去後會好好研議，如何保護濕地，如當年擋下國光石化，這都是一種態度的表現，也期盼生態保育與居民生計「雙贏」，提高濕地的附加價值。

彰化環保聯盟總幹事施月英說，大城濕地是大杓鷸與萬歲大眼蟹棲息地，盛產期還能聽到「逼逼剝剝」的聲音，猶如大自然的音樂會，諷刺的是，這裡曾是國光石化預定地，到底成立什麼才會影響漁民權益？劃設國家濕地才得已永久保存。

中華民國野鳥學會秘書長李益鑫說，彰化海岸養殖業發達，就是仰賴泥質潮間帶，代表大自然一直在照顧我們，而2016年頒布台灣鳥類保育紅皮書，瀕危與極度瀕危共19種，其中彰化濕地佔有18種，因此保護這塊濕地就是保護99％的瀕危鳥類，希望趕快建立保護的機制，讓生態與經濟共存。

蔡鴻喜說，成立國家濕地保留一切當然好，誰希望工業進來？但是成為國家濕地，是否能結合當地綠能產業，成為觀光景點，不是劃一塊濕地大城就有未來。

洪宗熠說，他多次針對彰化濕地劃設議題在立法院質詢，要求營建署6月底前整理好目前濕地劃設規畫進度與意見，也希望縣府、公所、地方團體能盡快溝通。

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