八卦山大佛很陰？四腳獸出沒？ 寺方說話了…

2019-04-23 18:34

〔記者張聰秋／彰化報導〕八卦山大佛是彰化縣地標，不少5、6年級生兒時曾聽聞，大佛「有殭屍」，或有人在大佛耳朵上吊，甚至情侶「同遊大佛會分手」。最近又有網友在臉書PO文問卦，八卦山是不是很陰？大佛磁場陰氣重不重引發熱議，更有網友爆料，大佛夜晚會有「四腳獸」出沒，不小心會遇到！

有網友在社群臉書「彰化人大小事」PO文，「請問八卦山是不是很陰？我朋友說超級陰，之前去感到渾身不對勁，請問有什麼八卦嗎？」文章同時附上一張八卦山大佛風景區的大佛照片。

文章吸引近1700名網友按讚，網友留言成串，有人說半夜有穿白衣服的、陰氣重，還有網友用「四腳獸」影射男女朋友在大佛做愛， 也有網友又把殭屍、上吊傳聞說出，不過，也有網友說，沒有的事，不要亂說，小心造口業！

有網友說，聽說情侶去必，流多的啦！也有網友說，盡量別帶愛人在大佛面前出現，會遭到分手魔咒。但也有網友說，這些傳聞都是日治時間被穿鑿附會，平時不做虧心事，半夜敲門心不驚啊！還有網友說，哪個地方沒有鬼，到處都有只是看不到，最多鬼在宮廟和醫院。也有網友說，心存正念，互敬相讓、互不侵犯，每個靈體空間都是相疊的。

對此，身兼八卦山大佛寺主任委員的財團法人彰化八卦山風景協會董事長張世良受訪指出，有大佛坐鎮不可能出現怪力亂神，大佛後方的大佛寺裡面供奉佛道教等神，這裡完全沒有陰陰暗暗的地方，全部都是陽光可以照到地方，怎麼會有陰氣呢？

張世良駁斥情侶來大佛約會會被拆散，根本是子虛烏有，因為民眾用錯歷史典故把八仙過海的呂洞賓與何仙姑一段情，亂傳成呂洞賓愛不到何仙姑，由愛生恨，拆散世間情侶。

「大佛是宗教信仰，怎麼會去拆散信徒姻緣？邏輯說不過去。」張世良強調，八卦山大佛陽光得很，他敢保證絕對沒有陰氣，即使大佛後面的納骨塔或慈孝堂都挺陽光的，每個遊客來風景區玩都會來大佛前照相，怎麼會被說成陰氣呢？他歡迎遊客常來大佛參佛禮佛，不要去聽信沒有科學根據的傳說，沒必要自己嚇自己。

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