絕美台灣燈會生命樹 6月底屏東市重現風華

2019-04-23 15:59

〔記者羅欣貞／屏東報導〕還記得今年台灣燈會南島原鄉燈區主燈「生命樹」嗎？以琉璃、圖騰、族語、原住民精靈等元素，勾勒出奇幻異想世界，宛如電影阿凡達裡的生命樹般引人入勝；好消息是6月底它將遷移到屏東縣立體育館旁重現風華，還定期會有燈光秀，光亮屏東街景。

今年台灣燈會大鵬灣主燈區的南島原鄉燈區，有一棵15米高的「生命樹」主燈豎立中央，這棵生命樹是從「構樹」發想而來，屏縣府表示，因為根據研究，台灣是「太平洋構樹」的「原鄉」，構樹訴說著南島語族遷徙史。就如同電影阿凡達裡面的生命樹，構樹是延續南島民族生命、生活、生產的樹。

台灣燈會生命樹在燈會期間廣受好評，尤其清晨時夢幻迷離的樣貌，就像生在仙境般；民眾靠近它時，它還會用各族、各國的語言問候，燈會期間的夜晚還有五彩繽紛的燈光秀。

燈會結束之後，屏東縣政府審慎為生命樹在屏東市評估新家，曾經考慮屏東縣立體育館旁、屏東書院（孔廟）旁，最後決定落腳體育館旁，即去年改善屏東公園週邊環境時，新闢的綠地上，緊鄰勝利路。

屏東縣政府工務處長楊慶哲表示，生命樹的新家基礎工程近日已完工，本月底進行遷移工程的發包作業，預計6月底即可完成將生命樹從大鵬灣燈區搬遷到縣立體育館的工作，目前置於孔廟旁的母鹿與小鹿，屆時也會移到生命樹旁。

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