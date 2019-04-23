竹市北門國小慶祝雙甲子 百年歷史文物重現

2019-04-23 15:59

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市第3所學校舉辦120年、雙甲子校慶的北門國小，將於本週六舉行120週年校慶，學校以「藝啟120北門藝鹿風」為主題，展示80年來未開鎖的保險櫃交接文件與學校日誌文物展，更舉辦推動一系列活動，像由高年級學生票選的吉祥物「聖潔白羽」獨角獸，更將司令台及校園彩繪美化，並有校友之夜音樂會、園遊會等活動，歡迎「北門人」回娘家，感受北門國小雙甲子熱鬧氛圍。

北門國小校長賴雲鵬說，學校籌備雙甲子、120週年，從去年就開始，透過各科老師一系列的課程與教學，讓全校師生都共同參與及見證120年的風華歲月，除以校慶有「藝」思為主題，邀請低中高年級學生創作，更以學校80年的老校舍百齡樓和同心堂為發想，高年級14個班級進行雙甲子吉祥物的發展與票選，中年級則是以壁畫塗鴨做主題，低年級則用超輕土做各種創意彩繪，整個校園除充滿歡樂，更將校園精神傳承下去。

賴雲鵬說，本週六（27日）是北門國小120週年校慶，而週五晚上則有校友之夜音樂會，邀請交響樂團演奏，呈現北門國小120年壯闊的歷史與教育過程，同時也會展示學校120年的文物展，其中校長室內的1座保險箱，去年經日本電視台聘請開鎖大師解鎖後，終於讓保險箱內的文件得以重現，包括交接文件及學校30週年的日文詩歌等文件曝光，如今學校都已將其數位典藏保留。

此外，學校也展示由高年級學生票選的吉祥物「聖潔白羽」獨角獸，這座高180公分的玻璃纖維吉祥物，是由學生自行發想、創作及票選而得，將永久展示在校園內，成為一百廿週年的獻禮，而學校司令台及校園牆面也都經學生彩繪，校園色彩繽紛，兼具文化與人文，更傳承教育精神。

賴雲鵬說，北門國小120年，是除新竹國小、東門國小外，竹市第3所120年的學校，學校除歷史悠久，更保留許多珍貴文物，同時還有已80年歷史的校舍，包括百齡樓和同心堂，這兩座充滿歷史的校舍，都將繼續陪伴學生，再創百年風華。

賴雲鵬說，學校慶祝百廿，也辦理時光迴廊特展，有百廿時光、百廿影像、百廿迴聲、百廿金采及百廿創生等主題展，歡迎所有的「北門人」回娘家，重溫學校的百年風采。

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