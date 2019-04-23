讚！用繪圖、說故事整理…他的歷史筆記像電影分鏡劇本

2019-04-23 15:13

〔記者林國賢／雲林報導〕雲林縣林內鄉淵明國中學生鍾博宇用繪圖、說故事方式整理歷史筆記，整個筆記就像看電影分鏡劇本，簡單清楚又輕鬆，同學視為「寶典」爭相借閱，導師陳姿妙說，連她都想要收藏。

歷史，最難搞懂時間序、國與國、人與人背景脈絡，正準備參加國中會考的鍾博宇運用想像力與繪畫天份，把繁複的歷史，透過圖表、逗趣漫畫插圖，變成小故事，輕鬆了解歷史事件。

如一、二次世界大戰，他只用幾張圖表與人物就解釋各國的關係，經濟大恐慌更只用4張圖就說清楚了，而他並沒有藏私，只要同學開口就會大方分享自己的筆記。

鍾博宇說，他本身非常喜歡歷史，歷史本身就是一連串的故事，用圖畫與說故事方式呈現，更能掌握課本的關鍵，而且畫畫也是自己抒壓方式，一舉數得，現在常有同學借筆記，他很開心自己的筆記能夠幫助同學。

淵明國中校長丁清峯說，他第一次看到鍾博宇筆記相當驚豔，心裡說「如果每個學生的筆記都如此這般，老師就輕鬆多了」，丁清峯把鍾博宇筆記PO上網，有網友回應「可以上網賣」，也有人誇「天才兒童」。

陳姿妙說，鍾博宇很喜歡畫畫，把自己融會貫通再變成插畫、故事說，就像一本漫畫或劇本，就連她都很想收藏。

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