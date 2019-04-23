存放安全又方便 雲林沿海首家瓦斯儲存場揭牌

2019-04-23 15:03

［記者黃淑莉／雲林報導］雲林沿海第一家瓦斯儲存場揭牌，業者表示，場內裝設有防爆燈管、瓦斯偵測器等設備，且都符合消防署合格執照；雲林縣消防局指出，有了這座儲存所，沿海的瓦斯行可把瓦斯集中放置，需要時就近運取，安全又方便。

雲林縣消防局第三大隊大隊長陳岳謄表示，雲林境內缺乏瓦斯儲存場，瓦斯行業者要把裝有瓦斯的瓦斯鋼瓶暫存在分裝場內，業者再依需要前往分裝場載運，然後送到家戶，儲存場則可讓瓦斯行把瓦斯存放在此，有家戶需要再前往載運，沿海地區的瓦斯行可以多加利用，消防局也會定期前往檢查，確保相關設備安全無虞。

雲林縣議員黃文祥、北港鎮長蕭永義出席瓦斯儲存場揭牌時指出，這座瓦斯儲存場設置不容易，受限地目變更、法令規定，前前後後花了10多年，瓦斯行的瓦斯鋼瓶集中放置在這，民眾更安心。

瓦斯儲存場業者蘇任祥說，儲存場位在郊區，四周空曠，且場內設置符合國家安全標準的防爆燈管，每座集放庫都有瓦斯偵測器，若偵測到瓦斯外漏警報系統立即啟動。

據指出，法規規定一家瓦斯行店內只可存放120多公斤瓦斯，其他需放置在分裝場，雲林只有兩家分裝場，業者常要大老遠奔波載運瓦斯。

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