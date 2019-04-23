高屏溪砂石疏濬達877萬噸 檢方、七河局緊盯防盜採

2019-04-23 15:00

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東地檢署檢察長葉淑文22日下午到水利署第七河川局了解砂石採取情況，七河局長李宗恩說明，監管中心透過河川疏濬現場傳輸系統，能夠統計出疏濬量，避免疏濬砂石超量，每部車輛所裝載的砂石土方量都納入監控，現場還有保全管控，能夠遏止盜採情形。

高屏溪河川疏濬砂石今年截至4月21日已經疏濬527萬立方公尺，約877萬噸，由於去年傳出砂石原料欠缺，以及砂石車運輸量及環保要求等因數，造成砂石價格往上飆漲，工程及建築業者叫苦不已，立委更質疑有黑道介入主導砂石上漲，引起檢調單位的重視，七局長李宗恩日前特別拜會屏東地檢署檢察長葉淑文，說明七河局河川疏濬及防洪工程執行現況，以及透過監管中心如何運作來監控砂石的運輸和採取。

葉淑文因此22日下午特別到監管中心了解運作情況並且指派檢察官向疏濬廠商說明盜採砂石之刑責，並以實務案例進行法律宣導，希望所有廠商都能守好本分，不能有非法盜採砂石之行為。

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