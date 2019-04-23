300年蘆竹湳聚落迎賓 古早灶腳飯、柑仔店開張啦！

2019-04-23 14:55

［記者鄭名翔／苗栗報導］苗栗縣頭份市蘆竹湳社區在地方積極維護、舉辦活動下，已成為縣內熱門景點，每逢假日總有許多遊客前來感受300年歷史的懷舊氛圍，而苗栗縣傳統聚落文化協會為滿足遊客需求，近來也推出「古早味灶腳」餐飲及古厝柑仔店，讓大小朋友在老屋內品嘗古早味美食、選購在地特色的伴手禮，更添觀光魅力。

蘆竹湳社區開庄迄今已300年，目前保留53戶的完整的傳統磚瓦老屋群，在社區居民及苗栗縣傳統聚落協會努力下，各個重要節慶都會舉辦復古又具意義的藝文活動，逐漸打開社區知名度，成為縣內最具古味生命力的熱門景點之一。

而隨著觀光人潮日益增加，苗栗縣傳統聚落文化協會為滿足遊客的口腹之慾，近來推出古早味灶腳餐飲，讓來自各地的旅者坐在老屋內，捧著4、50年歷史的懷舊餐具，品嘗古早味的吉栗粽、豬油紅蔥干貝乾拌麵、肉燥飯及清爽貢丸湯，入夏後也會推出傳統剉冰，讓大、小朋友用味覺感受早期農村氛圍。

此外，蘆竹湳古厝風情館的柑仔店也在本月開張，裡頭陳列在地居民、店家製作的各式特色伴手禮，包括社區媽媽醃漬的QQ梅、滿燭蠟燭工廠製作的「柿柿如意」造型蠟燭、各式應景節氣馬克杯，還有蘆竹湳專屬的古厝燒餅乾。

古厝風情館館長許金輝表示，元宵節推出的蘆竹湳古厝燒好吃又具特色，大獲遊客喜愛，而館方也將把收入的10%捐作為古厝修復基金，歡迎民眾相揪吃灶腳飯、認識在地特色文創品，體驗道地古早聚落魅力。

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