柯P嗆中央卡北市都更 新北：都更持續推動

2019-04-23 13:51

〔記者賴筱桐／新北報導〕日前台北市長柯文哲怒嗆中央，指都更條例修正案今年1月通過，施行細則卻拖到6月公告，讓北市公辦都更停下來，遭內政部反酸「搞錯重點」。新北市議員葉元之關心新北市都更進度是否停滯，城鄉發展局長黃一平表示，目前按既有法令推動，不至於受影響。

新北市長侯友宜上任後推動「都更三箭」政策，葉元之在議會質詢說，柯文哲指中央「卡」北市都更案，新北是否發生相同情況？

曾在台北市政府任職的黃一平回答，「不至於！」因為在法令修改之前，都更案仍按照既有法令推動，不會造成進度緩慢。葉元之反問，「所以是你的老長官講錯，故意將台北市都更成效不彰推給中央？」讓黃一平臉上略顯尷尬。

葉元之表示，柯文哲曾說8年要蓋5萬戶公宅，後來又改口台北市有6萬戶空屋，蓋公宅「很奇怪」，但前新北市長朱立倫認為，全台空屋超過7成是30年以上的老屋，有些已經不適合居住，應優先推動防災型都更較務實。他請黃一平比較柯文哲及朱立倫2位「潛在總統參選人」的社會住宅政見。

黃一平回應，新北市持續增加社會住宅的數量，預計今年底達7000戶，2023年達到1萬戶，另外，站在居住安全的角度，老屋應持續推動都市更新。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/