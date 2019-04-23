醫師張兆榮熱心培育音樂人才 捐千萬名琴4/28辦音樂會

2019-04-23 13:01

〔記者王涵平／台南報導〕新營婦產科名醫張兆榮熱心培育音樂人才，除捐贈珍藏多年的千萬元Fazioli名琴給新營文化中心，28日將由TASO台灣藝術家交響樂團彈奏。

遺傳父親的善孝，66歲張兆榮除積極培育在地音樂人才，也是慈濟會員，每月捐善款助弱勢。他表示，從小看著從事蚵蠣批發的父親幫助貧困養蚵人、抵押房產幫助寺廟償還貸款。國防醫學院畢業後，張兆榮跟隨父親樂善好施，39年的職涯，超過一半所得奉獻地方，地方傳佳話。

張兆榮說，花蓮慈院林欣榮院長是國防醫學院的同班同學，睡上下舖，前陣子去花蓮時探望老同學，命運安排奇妙，同學用專業投身慈濟醫療志業行善，自己則是每月捐善款的慈濟會員。

張兆榮為紀念小學恩師，捐助新民國小與南新國中蓋音樂館，推動成立新營愛樂協會，創辦市民廣場並將診所頂樓打造成小型演奏廳與視廳室，定期舉辦音樂會。

張兆榮資助不少弱勢音樂資優生出國深造，被稱為南瀛音樂推手，感謝妻子與3名子女無悔支持，繼承衣缽的兩名女兒與主修音樂的兒子，都遺傳孝順與熱心公益。

曾獲國家公益獎與全國好人好事代表的張兆榮表示，社會上有許多人無悔付出，像慈濟等慈善團體，讓善循環感染更多人。分享人生格言，肯定自我才能讓他人肯定，做任何事都要有所作為、有所愛戀；不以金錢衡量價值，對任何有益大眾的事物有所期待。

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