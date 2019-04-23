免費聽好樂！屏東首場沙龍音樂會爆滿 還有35場

2019-04-23 10:33

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東演藝廳上週末（4月20日）起推出為期至少4個月的假日沙龍音樂會，把表演場地從音樂廳移出至大廳，讓觀眾與演出者更近距離互動，首場女高音與鋼琴的對話，就創下觀眾滿座的盛況，本週末（27日）則邀音樂家林呈擎、陳沛彣帶來「手風琴與小提琴之約」，請樂迷把握機會

為拓展藝文欣賞人口，屏東演藝廳從4月20日起一連4個月舉辦假日沙龍音樂會，全部至少36場，均免費入場，上週六由抒情女高音王雅慧及鋼琴家蔡學民聯合演出，雖然不是在大型音樂廳內，卻也吸引滿場觀眾免費聆賞，1小時的演出觀眾如沐春風，感受一場優雅的藝文饗宴，有民眾會後表示「演唱者繚樑美聲，還沒聽過癮。」

屏東縣政府文化處長吳明榮表示，屏東演藝廳今年持續邀請國內外知名表演團體包括全球第一管風琴之王卡麥隆・卡本特、荷蘭賽蓮薩克斯風四重奏等，下半年度強大卡司更是精彩可期，除了大型音樂活動售票演出，也希望透過沙龍音樂會，用精緻小而美的方式，讓音樂更貼近生活，為樂迷們帶來假日休閒的小確辛。

沙龍音樂會第二場4月27日下午4時30分邀請曾擔任多部廣告及電影電視舞台劇配樂與插曲的手風琴家林呈擎、小提琴家陳沛彣帶來「手風琴與小提琴之約」。5月起至8月陸續有對位室內樂團、日籍樂手若池敏宏、中口拓實以提琴、鋼琴、塔布拉鼓等演奏爵士、古典、民謠、親子等多元風格曲目。

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