我車上「載心臟」！救護車卡車陣急呼求 紅斑馬火速開道

2019-04-22 19:44

〔記者蘇孟娟／台中報導〕「我車上載心臟！」一輛救護車20日自台南護送移植所需的心臟到台中救命，因逢週末假期，在國道台南柳營路段遇上大塞車，救護車困車陣龜速，駕駛遇國道員警，機警搖窗直接大叫「我車上載心臟」，請求支援開道，國道警一路接力開道護送，救護車最後火速趕抵台中完成救命任務。

台中中南救護車20日接獲緊急任務，要從台南護送移植心臟到台中救人，救護車駕駛張先生清晨6點就出門，預計中午12點趕赴中國醫藥大學附設醫院的心臟移植手術。

救護車約在上午10點40分順利從台南奇美醫院接到移植心臟後即一路北上，不料上國道才行駛10餘分後、約在柳營路段時卻遇到大塞車，救護車駕駛雖接連變換車道，不斷鳴笛示意前車讓道，因逢週末假日，高速公路車流多無法有效讓道，救護車硬是卡在車陣中10分鐘均無法快速前進，眼看時間一分一秒地過，想到有人在台中等待車上的心臟救命，駕駛也心急如焚。

救護車駕駛途中看到國道4隊的「紅斑馬」，機警追上國道警搖下車窗直接大叫「可以開道嗎，我車上載心臟，我要到中國醫」，國道警一聽救護車上竟有救命器官，當下立即鳴警笛幫救護車開道，一路護送直行。

國道4隊幫忙開道時也自行連繫，行經西螺路段改交棒給國道3隊接手護送，一路暢行無阻到台中。

救護車駕駛張先生說，原本台南到台中約要兩小時，卡在車陣中眼看趕不上12點抵達台中，有國道警幫忙下，一路急駛時速飆破140公里，最後從柳營到台中只花半小時，原訂中午12點抵達，最後趕在12點5分送回移植心臟，十萬火急完成救命任務。

擔任救護車駕駛3年的張先生說，每次出勤都是在跟時間拔河搶救生命，這次是首度接獲護送移植器官的任務，能在國道警幫助下有驚無險趕上救命任務，也覺得很欣慰，很感謝國道警察的協助。

中國醫藥大學附設醫院指出，很感謝國道警及救護車的傾力協助，確實有病人20日完成心臟移植手術，目前病人術後情況良好，在加護病房觀察中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/