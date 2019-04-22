典藏30萬張空拍影像 「齊柏林空間」淡水揭幕

2019-04-22 18:03

〔記者陳心瑜／新北報導〕「看見．齊柏林基金會」籌辦的「齊柏林空間」今天開幕，進駐新北市淡水的得忌利士洋行後棟倉庫，典藏、展出導演齊柏林生前25年累積的30萬張空拍影像，家人也出席向社會大眾致謝。「齊柏林空間」24日起開放民眾參觀。

齊柏林家人與導演吳念真、新北市長侯友宜、前市長朱立倫、阿布電影公司董事長萬冠麗今天都現身慶賀空間落成啟用。

為齊柏林的電影《看見台灣》配音的吳念真說，期許齊柏林空間的教育活動，讓「更多的齊柏林」出現，為台灣的環境保護盡心力。

吳念真說，許多朋友問他，齊柏林生前只拍一部電影，就有一座紀念館，那台灣不就滿街紀念館？他說，齊柏林只靠一部電影，就在短時間內喚醒許多台灣人對土地的專注，當然應該要有紀念館。

「齊柏林空間」的開幕首展為《見山View Above Mountains 》，展出齊柏林生前拍下台灣群山的影像，以及底片、空中攝影的精密設備。

齊柏林的兒子齊廷洹說，透過空拍影像，相信觀眾能感受到山帶給父親的感動和震撼，除了影像作品，空間更展出父親生前的暗房設備甚至失事的殘骸，感受到空拍的技術、複雜性。

齊廷洹說，父親20年拍攝系列台北盆地的影像時，便和淡水結緣，後來空拍歸程時，飛機總是從淡水河口飛回台北，相信父親也會很喜歡基金會挑選的位址。

「看見．齊柏林基金會」表示，影像展廳「齊柏林空間」位於「得忌利士洋行」後棟倉庫，須購票參觀；文創空間「齊空間」則在淡水藝術工坊1樓，有複合式餐飲、文創藝廊，2樓則是基金會辦公室、數位典藏區。

基金會表示，《見山View Above Mountains》展期為24日至明年1月1日。「齊柏林空間」、「齊空間」每週二休館，「齊柏林空間」門票價格為150元，65歲以上長者、身障者以及淡水區居民則為優待票100元。

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