紅梅揚姿一甲子 華航60週年彩繪機首航安大略

2019-04-22 16:59

〔記者陳宜加／台北報導〕華航成立一甲子，今年邁入第60個年頭，全新60週年標誌彩繪機塗裝也首度亮相，以長程航線主力客機A350作為首架彩繪機，今天首航美國安大略CI-24航班，象徵華航與台灣齊飛。

華航表示，彩繪機塗裝以企業識別色藍紅交織成「60」字樣為發想，勾勒出「GO」出發與「∞」無限大標誌，將陸續於A350-900、A330-300、737-800、777-300ER、747-400、747-400F貨機機隊亮相、總共6架。

華航指出，2018年開闢美國安大略航線，打造加州大洛杉磯地區雙機場營運，深受旅客喜愛，作為華航60週年彩繪機首航地點，充分展現華航持續耕耘北美市場與布局全球的雄心。

華航也透露，60週年將陸續推出各類型產品，豪華商務艙、豪華經濟艙全新盥洗包深獲旅客好評；4月起機上娛樂影視系統逐步升級，初期A350與777客艙提供多達16部HD高畫質電影；此外，華航官網推出「生日我最大」購票優惠，華夏會員於生日當月購票，可享1次華航自營航班95折，同行的1名旅客亦可享受優惠。

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