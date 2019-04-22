仁愛鄉瀧奧山登山客失聯10天 持續搜尋

2019-04-22 16:55

〔記者佟振國／南投報導〕台北市任姓登山客本月11日前往南投縣仁愛鄉台14甲線昆陽停車場附近的瀧奧山登山，卻從此失聯，家屬12日報案請求協尋，仁愛警消、國軍及義消、神鷹山區搜救隊等民間團體，10天來於瀧奧山附近搜尋未果，山區連日降雨後轉晴，明天將再擴大搜尋範圍，盼能有好消息。

據了解，瀧奧山登山口位在仁愛鄉台14甲線昆陽停車場後方，海拔約3070公尺，該山的基點則在海拔2645公尺，因此自登山口出發是逐步向下「登頂」。

任男是本月11日獨自從台北開車前來，自小客車則停在昆陽停車場，警消調查，當天上午9時許，友人曾接獲他以手機傳送的高山杜鵑花況照片，家人當晚等不到他下山，隔天報案請求協尋。

仁愛消防分隊動員警消、義消、神鷹山區搜救隊，以及合歡山的國軍也加入搜救，沿著瀧奧山周邊登山步道進行搜索，同時申請直升機空勘，尋找人員可能前往的地點，由於山區步道多處有濃密箭竹林，加上先前鋒面過境山區連續降雨，也增加人員搜尋難度，連日搜尋並無所獲。

今天山區轉晴，搜尋任務持續進行，明天神鷹山區搜救隊將動員20餘名隊員，計劃擴大搜尋範圍，包括昆陽停車場附近的合歡主峰、合歡南峰一帶。

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