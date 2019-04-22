吃辦桌看漫威電影 台南龍崎推鳳梨好筍宴

2019-04-22 14:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕結合台南鳳梨好筍季，龍崎區公所首度推出古早味辦桌活動，邀請金牌總舖師盧正治掌廚，食材取自在地，10道料理特惠4000元，早鳥預約還送200元兌換券，席設轄內知名的文衡殿，吃美食之外，還能順道欣賞鋼鐵人、美國隊長、雷神索爾、浩克毀滅者…等電影「復仇者聯盟」裡的漫威英雄，相當特別。

台南鳳梨好筍宴龍崎場活動將於5月19日舉行，除了精彩的表演節目之外，還有一系列與產業文化相關的展售、DIY，還有親子遊戲等。

龍崎區公所今天發表「鳳梨好筍宴」的菜色，包含皇品鴻囍龍鳳筵、古香翠玉筍飯堡、千層筍醬燴干貝、白玉千絲鮮魚盅、黃金脆筍一品肘、玉膳養生乾坤肚、果綠菠蘿佐山雞、田園菠蘿佐藍排，以及四季水果盤與竹炭冰淇淋…等10道料理，還附飲料。

龍崎區長蕭琇華表示，菜色豐富，且份量十足，吃好又吃飽，每桌原價4500元，特惠4000元，前30名訂桌者，加送200元兌換券，等於才3800元，CP值超高，即起受理預約，電話：06-5941326轉29。

曾在世界廚藝競賽榮獲金牌的總舖師盧正治指出，這次的鳳梨好筍宴，以古早味的手路菜為主，例如果綠菠蘿佐山雞，將金鑽鳳梨熬煮成醬汁，先醃漬，再經滷、蒸、炸等程序，雖然費工，但口感獨特。

盧正治說，玉膳養生乾坤肚則是將豬心放入豬肚內，以藥膳方式調理，也屬於古早味的經典菜色之一，鳳梨好筍宴真的值得推薦。

而鳳梨好筍季產業文化活動的地點就在龍崎文衡殿，主祀關聖帝君，除了香火鼎盛之外，廟內陳列復仇者聯盟的成員模型，科幻的好萊塢電影風，結合傳統的台灣宗教信仰，遠近馳名。

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