「小小麵包設計師繪畫徵選活動」評選出爐

2019-04-22 13:43

〔記者張忠義／高雄報導〕帕莎蒂娜烘焙坊今年舉辦第二屆「小小麵包設計師繪畫徵選活動」，由教育部指導與高雄師範大學協辦，向全台國小朋友徵稿「我的夢幻美味麵包」，經過一個多月的徵件，總計有400多件的投稿作品，分為A組1~3年級、B組4~6年級評選，4月19日得獎結果出爐，A組由「螃蟹QQ甜心」、B組由「火山甜心」麵包取得優勝獎，總計共38件得獎作品。

今年由帕莎蒂娜麵包主廚邱宏宇來挑戰小朋友們的創意，將參考優勝獎作品製作出實體麵包，在頒獎典禮上贈送給優勝小朋友。參與評選工作的評審包含高師大藝術學院院長姚村雄、高雄市立美術館研究員陳嬋娟、帕莎蒂娜西點行政主廚黃麗芳等人，評審們表示評選小朋友的繪畫不容易，尤其優選獎更具困難度，孩子們的創意很精采，但也要兼顧麵包主廚的實際製作。有的作品外觀大膽創新；有的作品口味上具有挑戰性；有的造型看似簡單卻另有巧思。

38件得獎作品豐富又多元，其中「太空飛碟麵包」、「海盜麵包」讓評審們印象深刻，「法國豬蹄花」讓人看了會心一笑，「巨齒鯊號超跑」充滿天真童趣。

頒獎典禮將於5月11日母親節前夕舉行並邀請教育部政務次長范巽綠蒞臨現場同慶，主辦單位將通知獲邀得獎同學與其家人共同渡開心與榮耀的節日，評選結果詳情請上網查詢http://www.pasadena.com.tw/painting/prize.html。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/